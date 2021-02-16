Участники архангельского чемпионата WorldSkills соревнуются в 20 компетенциях

АРХАНГЕЛЬСК, 16 февраля. /ТАСС/. Участники V регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills), который во вторник стартовал в Архангельской области, соревнуются в 20 компетенциях, четыре из которых новые, сообщила ТАСС директор регионального центра содействия профессиональному самоопределению обучающихся Архангельской области Лариса Русинова.

"В этом году у нас 20 компетенций, в прошлом году их было 16. Новые - сборка корпусов металлических судов, геопространственные технологии, администрирование отеля и инженерный дизайн CAD", - сказала Русинова.

В соревнованиях принимают участие 220 человек, их оценивают 267 экспертов. Участники не только из Архангельской области, а также из Кемерово, Уфы, Республики Коми и Вологодской области.

Число площадок в этом году по сравнению с прошлым также увеличилось с шести до девяти. Например, соревнования в компетенции "Программные решения для бизнеса" принимает Архангельский колледж телекоммуникаций. Здесь в октябре 2020 года были открыты пять новых учебных мастерских, соответствующих стандартам WorldSkills."И в этом году чемпионат проходит в четырех муниципальных образованиях: к Архангельску, Северодвинску и Котласу добавился Красноборск. Здесь у нас компетенция "управление форвардером" (форвардер - транспортер-погрузчик) ", - добавила собеседница агентства.

Из-за пандемии новой коронавирусной инфекции соревнования проходят без зрителей. Профориентационная программа для школьников перенесена в формат онлайн. "Мы записали ролики с мастер-классами, - сказала Русинова. - Они транслируются на сайтах техникумов, а также в группах в социальных сетях".

Архангельская область присоединилась к движению WorldSkills в мае 2016 года. WorldSkills (в России - "Молодые профессионалы") - международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки как в отдельной стране, так и во всем мире. Движение основано в 1953 году.