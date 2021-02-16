Опрос о памятнике на Лубянке может пройти на "Активном гражданине" в марте

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Общественная палата Москвы обратиться в аппарат столичной мэрии с предложением провести голосование о памятнике на Лубянской площади на платформе "Активный гражданин" в марте. Об этом сообщил ТАСС во вторник зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

"Обратимся к Наталье Алексеевне Сергуниной, главе администрации мэра, направим письмо с предложением организовать в марте на сайте "Активный гражданин" голосование об объекте, который можно возвести на Лубянской площади. Также предложим столичной мэрии принять во внимание, учесть результаты данного онлайн-опроса москвичей. С моей точки зрения, вопрос не стоит откладывать", - сказал Венедиктов.

Он уточнил, что в случае организации такого голосования москвичам будет предложено выбрать объект из некого шорт-листа, подобранного экспертами, архитекторами, общественниками и инициативными группами.

Ранее с просьбой вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь обратились писатели и блогеры, под открытым обращением подписались Захар Прилепин, Игорь Молотов и Александр Проханов. Руководство "Офицеров России" тоже призвало вернуть памятник на Лубянку: в общероссийской организации уверены, что перенос памятника в 1991 году был незаконным и теперь пора восстановить его на первоначальном месте. Сейчас монумент находится в парке "Музеон" рядом со статуей Сталина и мемориалом памяти жертв репрессий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о возможном возвращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянку московским властям. По мнению главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, вертикальная архитектурная доминанта на Лубянской площади в центре Москвы градостроительно и исторически уместна.

В свою очередь председатель Мосгордумы Алексей Шапошников считает, что ради восстановления исторической справедливости нужно вернуть на Лубянскую площадь бронзовый фонтан скульптора Витали, который до 1934 года стоял на площади. Сейчас он находится во внутреннем дворе Александрийского дворца Нескучного сада. Решать вопрос об установке того или иного объекта нужно исключительно с учетом мнения самих москвичей, подчеркнул Шапошников.