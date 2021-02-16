Хайнань празднует год Белого быка вместе с иностранцами-профессионалами

ХАЙКОУ /Китай/, 16 февраля. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань активно расширяет сотрудничество с другими странами и празднует год Белого быка по лунному календарю (наступил 12 февраля) вместе с профессионалами со всего мира, несмотря на пандемию. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По данным издания, среди иностранцев, нашедших на острове перспективную и хорошо оплачиваемую работу, есть и россияне. Так, Анастасия Корытова, окончившая Санкт-Петербургский государственный университет и свободно владеющая китайским, вьетнамским и английским языками, встретила вместе с мужем и родственниками Новый год в курортном городе Санья, где она работает в департаменте маркетинга муниципального управления по продвижению туризма.

"Самым крупным изменением, которое произошло за последнее время, стало упрощение визовых процедур при оформлении на работу, - рассказала она. - Раньше на них уходил месяц, а теперь - 15 дней. Действительно, очень удобно".

По словам девушки, известной в китайском сегменте интернета под именем Жуань Сяолэ (вьетнамский вариант - Нгуен Хиеу Лак), меры хайнаньских властей по привлечению высококвалифицированных иностранных кадров существенно облегчили ее жизнь. "Новый год в Санья я провожу впервые и счастлива, что мне довелось очутиться в таком теплом городе, где царит весна, - уточнила она. - Мне очень нравится жизнь у моря, и я задумалась над тем, чтобы здесь обосноваться".

Как отметила россиянка, иностранцев на Хайнане привлекают не только великолепный климат и превосходная экология, но и правительственные льготы, безопасность, ощущение комфорта в повседневной жизни. Новый год девушка встретила в окружении близких, приготовив ко столу российский пирог, а также вонтоны - китайские пельмени, которые обычно подаются в супе.

"На выходных (длятся с 11 до 17 февраля включительно) мы с мужем еще поездим по Санья, осмотрим местные достопримечательности, заглянем в "Малый Санторини" (жилой комплекс "Малин" на берегу моря, архитектурой напоминающий знаменитый остров в Эгейском море и популярный среди туристов - прим. ТАСС)", - поделилась своими планами она.