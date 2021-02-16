Минздрав сообщил о большом интересе к вакцине "Спутник V"

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Минздрав России отмечает большой интерес к вакцине против нового коронавируса "Спутник V", а также считает благоприятным прогноз по инвестициям в страну. Об этом во вторник сообщил руководитель департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава РФ Филипп Романов.

"На сегодня мы <...> видим <...> большой интерес к российской вакцине. Что касается международного сотрудничества, то мы в этой части сотрудничаем не только в части поставок, но и в части возможного трансферта технологий, чтобы масштабировать максимально производство для максимального охвата вакцинацией пациентов не только нашей страны, но и партнеров. Эффективность на сегодня ее [вакцины] высокая. Страхи по вакцинации, они уже, так скажем, в прошлом", - сказал он на конференции по стратегическому сотрудничеству "Новые пути развития: российско-германское партнерство".

Романов также отметил, что данный интерес дает основания полагать, что прогноз по инвестициям в страну благоприятный. "Я думаю, что цифровые показатели появятся чуть позже, но по количеству распространения тех инноваций, которые были созданы Российской Федерацией, как вам известно, российские вакцины зарегистрированы уже в 27 странах мира, и этот процесс только в начале, поэтому прогноз по инвестициям только благоприятный", - отметил он.

В пятницу Российский фонд прямых инвестиций сообщил о регистрации "Спутника V" в Казахстане, Сент-Винсенте и Гренадинах, а также в Черногории.

Вакцина также зарегистрирована в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии и Бахрейне.