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Минздрав сообщил о большом интересе к вакцине "Спутник V"

Руководитель департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств министерства Филипп Романов также считает благоприятным прогноз по инвестициям в страну

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Минздрав России отмечает большой интерес к вакцине против нового коронавируса "Спутник V", а также считает благоприятным прогноз по инвестициям в страну. Об этом во вторник сообщил руководитель департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава РФ Филипп Романов.

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"На сегодня мы <...> видим <...> большой интерес к российской вакцине. Что касается международного сотрудничества, то мы в этой части сотрудничаем не только в части поставок, но и в части возможного трансферта технологий, чтобы масштабировать максимально производство для максимального охвата вакцинацией пациентов не только нашей страны, но и партнеров. Эффективность на сегодня ее [вакцины] высокая. Страхи по вакцинации, они уже, так скажем, в прошлом", - сказал он на конференции по стратегическому сотрудничеству "Новые пути развития: российско-германское партнерство".

Романов также отметил, что данный интерес дает основания полагать, что прогноз по инвестициям в страну благоприятный. "Я думаю, что цифровые показатели появятся чуть позже, но по количеству распространения тех инноваций, которые были созданы Российской Федерацией, как вам известно, российские вакцины зарегистрированы уже в 27 странах мира, и этот процесс только в начале, поэтому прогноз по инвестициям только благоприятный", - отметил он.

В пятницу Российский фонд прямых инвестиций сообщил о регистрации "Спутника V" в Казахстане, Сент-Винсенте и Гренадинах, а также в Черногории.

Вакцина также зарегистрирована в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии и Бахрейне.

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