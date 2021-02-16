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Кабмин выделил дополнительно более 25,4 млрд рублей на поддержку больниц и поликлиник

Это позволит поддержать медучреждения, нагрузка на которые выросла из-за пандемии, пояснили в кабмине

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Правительство России направит регионам более 25,4 млрд рублей на дополнительное финансирование больниц и поликлиник. Это позволит поддержать медучреждения, нагрузка на которые выросла из-за пандемии, и поможет им оказывать помощь пациентам в полном объеме, сообщает во вторник пресс-служба кабинета министров.

"Регионы получат свыше 25,4 млрд рублей на дополнительное финансирование больниц и поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС), - говорится в сообщении. - Распоряжение об этом, а также постановление о правилах предоставления такой поддержки подписал председатель правительства Михаил Мишустин". Средства будут направлены из резервного фонда правительства.

Отмечается, что из-за распространения коронавируса нагрузка на медицинские организации продолжает оставаться высокой. "Это требует дополнительных расходов, которые не предусмотрены в бюджетах территориальных фондов ОМС", - пояснили в кабмине.

Ранее Мишустин отмечал, что такая поддержка позволит больницам и поликлиникам своевременно и в полном объеме оказывать помощь пациентам.

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