Российские регионы могут получить до 2,3 млрд рублей на поддержку местных НКО

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Фонд президентских грантов завершил прием заявок от регионов, которые могут получить до 2,3 млрд рублей на поддержку местных НКО. Об этом сообщила во вторник пресс-служба фонда.

"О своем желании участвовать в новой грантовой программе фонда заявили 83 из 85 регионов страны (все, кроме Кабардино-Балкарии и Чечни). В общей сложности они претендуют на дополнительное финансирование в размере 2,3 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что решение о распределении средств между регионами будет принято на заседании координационного комитета "в ближайшее время". Документы для заключения договоров о предоставлении грантов уполномоченным органам или региональным операторам необходимо будет предоставить в фонд не позднее 30 апреля, отмечается в пресс-релизе.

О грантах для регионов было объявлено на заседании координационного комитета фонда 14 января. Регионы могут запросить поддержку от фонда в размере один к одному. То есть объем средств фонда должен быть равен той сумме, которую регион готов направить на поддержку НКО из своего бюджета. Исключение сделано для Москвы и Санкт-Петербурга, которые могут запрашивать не более 50% такой суммы.

Фонд будет осуществлять мониторинг проведения конкурсов в регионах и оказывать необходимое содействие их организаторам, в том числе бесплатно предоставлять возможности своих информационных систем.