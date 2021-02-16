Минюст: Россия не освободит Навального в рамках обеспечительных мер в случае требования ЕС

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Россия не сможет освободить Алексея Навального, осужденного по делу "Ив Роше", в рамках обеспечительных мер по требованию ЕС, так как это будет грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Минюста России.

"Принятие решения на основании правила 39 Регламента ЕСПЧ в данном случае будет необоснованным и грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства, определенным переходом за "красную линию". Такое решение не может подлежать исполнению с точки зрения международного права", - подчеркнули в Минюсте.

Ранее источник, близкий к Совету Европы, сообщил ТАСС, что Совет Европы может через Европейский суд по правам человека потребовать от российских властей освободить Навального, используя для этого решение о применении обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 Регламента ЕСПЧ.

В ведомстве пояснили, что в силу принципа субсидиарности ЕСПЧ не может подменять суд национальный, отменять или изменять его решения - это признается всеми странами Совета Европы. "Во-вторых, обеспечительные меры вообще не предусмотрены Конвенцией о защите прав человека, они исполняются скорее по доброй воле государств. Их исполнение не контролируется комитетом министров Совета Европы, в отличие от "рутинных" постановлений ЕСПЧ", - добавили в ведомстве. "В-третьих, освобождение осужденного лица из пенитенциарных учреждений явно противоречит правовой природе обеспечительных мер, которые направлены на обеспечение нормального процесса рассмотрения дел в ЕСПЧ", - сообщили в Минюсте.

Сейчас Минюст России находится в переписке с ЕСПЧ по поводу заявления адвокатов фигуранта дела. "У суда есть подробная информация о том, что заявителю обеспечены необходимая безопасность и надлежащие условия содержания в СИЗО. В ответ на эту информацию никто не запрашивал каких-либо пояснений и уточнений", - сообщили в Минюсте. Там добавили, что Минюст не имеет сведений о реакции заявителей и самого ЕСПЧ на эту информацию.

Позиция защиты

Ранее адвокат Ольга Михайлова сообщила, что защита Алексея Навального обратилась в Комитет министров Совета Европы в связи с неисполнением решения ЕСПЧ по делу "Ив Роше". По ее словам, обращение будет рассмотрено на заседании в марте. Защита будет просить комитет задействовать статью 46 Конвенции по защите прав человека и основных свобод в отношении России. Эта статья предусматривает меры в отношении стороны, которая не исполняет решения ЕСПЧ.

Осенью 2017 года ЕСПЧ по заявлению братьев Алексея и Олега Навальных присудил им компенсацию в размере более €80 тыс., признав, что российские власти нарушили в их отношении ряд статей Европейской конвенции по правам человека при производстве по делу "Ив Роше". Верховный суд России в 2018 году в связи с решением ЕСПЧ возобновил производство по делу в отношении братьев Навальных, однако оставил приговор без изменений. Решение ЕСПЧ не содержит никаких выводов о политической мотивации или предвзятости уголовного дела. Компенсация Навальным была выплачена.

Симоновский суд Москвы 2 февраля этого года в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы из-за многочисленных нарушений условий отбывания наказания. Теперь отбывать его он будет в колонии общего режима. До вступления решения в силу он останется в СИЗО.