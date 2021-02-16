Главред "Медиазоны" обратился в ЕСПЧ с жалобой на арест и условия содержания

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов, арестованный за призывы к незаконным акциям, подал жалобу в ЕСПЧ с жалобой на решение суда и условия содержания под стражей. Об этом ТАСС рассказал адвокат журналиста Александр Передрук.

"Мы полагаем, что при задержании был нарушен целый ряд положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В первую очередь это ст. 6, которая гарантирует право на судебное разбирательство. Считаем, что не было никакой необходимости задерживать Смирнова при ребенке прямо на улице. Можно было выписать ему обязательство о явке в суд, такая практика широко применяется. Кроме этого, в суде не были допрошены представители обвинения, не вызваны в суд свидетели обвинения и защиты. Фактически суд подменил собой сторону обвинения. В связи с этим мы с моим доверителем обратились в ЕСПЧ", - сказал адвокат. По его словам, Смирнов считает нарушенным свое право на свободное выражение мнения и назвал условия содержания в Центре временного размещения иностранных граждан (ЦВСИГ) "бесчеловечными".

Главред "Медиазоны" был задержан 30 января. По данным защиты, суть претензий правоохранителей заключалась в том, что 20 января Смирнов перепостил в Twitter чью-то шутку, в которой отмечалось его сходство с лидером панк-группы "Тараканы" Дмитрием Спириным, который ранее поддержал Навального. В этом посте указывались дата и место проведения несанкционированной акции протеста. Журналист был доставлен в Тверской отдел полиции Москвы, но в тот же день отпущен под обязательство о явке. В итоге суд признал Смирнова виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания или митинга") и назначил ему наказание в виде административного ареста на 25 суток. Позднее Мосгорсуд снизил этот срок до 15 суток.

Из-за нехватки мест в спецприемнике Смирнова, как и многих других задержанных на незаконных акциях, поместили в Центр временного содержания иностранных граждан в Новой Москве. В соцсетях появились фотографии, на которых было видно, что он содержится в переполненной камере. Однако посетившие его члены ОНК не выявили перелимита, отметив, что он содержится в четырехместной камере с тремя соседями.