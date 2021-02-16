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Умер глава Marriott International Арне Соренсон

Ему было 62 года
Глава сети отелей Marriott International Арне Соренсон EPA-EFE/KEVIN DIETSCH/POOL
Описание
Глава сети отелей Marriott International Арне Соренсон
© EPA-EFE/KEVIN DIETSCH/POOL

ТАСС, 16 февраля. Глава сети отелей Marriott International Арне Соренсон умер в возрасте 62 лет. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении компании.

"С глубокой печалью сообщаем, что Арне М. Соренсон, президент и генеральный директор [Marriott International], неожиданно ушел из жизни 15 февраля 2021 года", - указано в заявлении.

В 2019 году у Соренсона диагностировали рак поджелудочной железы.

Соренсон возглавил Marriott International в 2012 году и стал первым руководителем компании, не носящим фамилию ее создателей - Марриотт.

Marriott International в 1927 году основала супружеская пара из США Джон Уиллард Марриотт и Элис Марриотт. Компания управляет более чем 7,5 тыс. гостиниц во всему миру.

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