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Пандемия COVID-19

Новый штамм в Британии, выплаты московским медикам. Главное о коронавирусе за 16 февраля

© Сергей Савостьянов/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 4 099 323 случая заражения, из них новых — 13 233 (минимум с 10 октября). За сутки умерли 459 человек, за весь период — 80 979.
  • "Спутник V" и "Эпиваккорона" эффективны против британского штамма коронавируса, показали исследования Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор".
  • Заразился народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин. Он госпитализирован, болезнь "протекает спокойно".  
  • Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 марта включительно.
  • COVID-19 у пациентов с болезнями сердца может вызвать инфаркт или инсульт, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
  • Детей не нужно прививать от коронавируса, потому что они болеют "достаточно легко", считает бывший главный санитарный врач РФ, академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Москва

  • Всего зафиксировано 959 405 случаев заражения, из них новых — 1409 (минимум с 24 сентября). Госпитализированы 762 человека.  
  • Занятые в борьбе с COVID-19 столичные медработники получат дополнительные выплаты: врачам в размере 70 тыс. рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу — 50 тыс. рублей в месяц, младшему медицинскому и прочему персоналу — 30 тыс. рублей в месяц.

Мир

  • Всего зафиксировано более 109,1 млн случаев заражения, умерли 2 407 869 человек (данные Университета Джонса Хопкинса). 
  • В Великобритании выявили еще один штамм коронавируса, который уже успел распространиться в общей сложности в десяти странах, сообщает The Guardian.
  • Суд в Нидерландах постановил отменить комендантский час.
  • Французские медики выяснили, что тяжелое течение COVID-19 часто сопровождается серьезными нарушениями зрения. Пока непонятно, вызваны они COVID-19 или тем, что больные провели несколько недель лежа.
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