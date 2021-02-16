Новый штамм в Британии, выплаты московским медикам. Главное о коронавирусе за 16 февраля

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 4 099 323 случая заражения, из них новых — 13 233 (минимум с 10 октября). За сутки умерли 459 человек, за весь период — 80 979.
- "Спутник V" и "Эпиваккорона" эффективны против британского штамма коронавируса, показали исследования Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор".
- Заразился народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин. Он госпитализирован, болезнь "протекает спокойно".
- Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 марта включительно.
- COVID-19 у пациентов с болезнями сердца может вызвать инфаркт или инсульт, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
- Детей не нужно прививать от коронавируса, потому что они болеют "достаточно легко", считает бывший главный санитарный врач РФ, академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.
Москва
- Всего зафиксировано 959 405 случаев заражения, из них новых — 1409 (минимум с 24 сентября). Госпитализированы 762 человека.
- Занятые в борьбе с COVID-19 столичные медработники получат дополнительные выплаты: врачам в размере 70 тыс. рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу — 50 тыс. рублей в месяц, младшему медицинскому и прочему персоналу — 30 тыс. рублей в месяц.
Мир
- Всего зафиксировано более 109,1 млн случаев заражения, умерли 2 407 869 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В Великобритании выявили еще один штамм коронавируса, который уже успел распространиться в общей сложности в десяти странах, сообщает The Guardian.
- Суд в Нидерландах постановил отменить комендантский час.
- Французские медики выяснили, что тяжелое течение COVID-19 часто сопровождается серьезными нарушениями зрения. Пока непонятно, вызваны они COVID-19 или тем, что больные провели несколько недель лежа.