Власти Приамурья предложили запустить субсидированные семейные авиарейсы в регион

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Включение авиарейсов в Благовещенск, в том числе семейных, в число субсидируемых позволит повысить туристическую привлекательность города и всей Амурской области. Об этом сообщила первый заместитель председателя правительства региона Татьяна Половайкина.

"[Предлагается] поддержать амурских туроператоров через механизм субсидирования приоритетных туристских маршрутов по РФ <…> Предлагается включить маршруты из центральных городов - Москва, Владивосток, Новосибирск - в Благовещенск в перечень субсидируемых маршрутов на семейные авиаперелеты", - предложила она на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике в рамках Дней Амурской области.

По словам начальника управления государственных туристских проектов и безопасности Ростуризма Елены Лысенковой, в данный момент дополнительные меры повышения транспортной доступности Благовещенска уже прорабатываются. В частности, в этом году будут запущены прямые чартерные рейсы на Дальний Восток, в том числе в Благовещенск. Говоря о семейных туристических поездках, Лысенкова отметила, что сейчас ведутся переговоры по механизму и форматам направления. Кроме того, представитель Ростуризма подчеркнула, что в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", который сейчас разрабатывается, планируется выделить дополнительные средства на поддержку инфраструктурных объектов, чтобы повысить привлекательность региона для туристов.

Половайкина также предложила сократить сроки получения допуска на посещение космодрома "Восточный" и рассмотреть возможность создания на его базе музея космонавтики, смотровой площадки и туристского центра.

Благовещенск - единственный административный центр субъекта РФ, расположенный непосредственно на государственной границе. Напротив него находится китайский город Хэйхэ, их разделяет река Амур. В областном центре проживают около 226 тыс. человек. До пандемии Благовещенск посещали до 100 тыс. туристов в год.