Мурашко: COVID-19 у пациентов с болезнями сердца может вызвать инфаркт или инсульт

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Новая коронавирусная инфекция влияет на свертывание крови, в частности у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) может вызвать инфаркт или инсульт. Об этом во вторник сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Пациенты [с ССЗ], перенесшие COVID-19, в последующем должны быть приглашены в амбулаторно-поликлиническое подразделение, им должна быть откорректирована терапия, поскольку видим, что перенесенное заболевание часто вызывает изменение свертывающей системы крови и может приводить к острым нарушениям, в частности инфарктам миокарда и инсультам", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 099 323 случая заражения, выздоровели 3 624 663 человека, умерли 80 979. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.