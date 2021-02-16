Венедиктов: возможность переголосовать на онлайн-выборах повышает доверие к самой системе

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Возможность изменить уже отданный голос при сохранении полной анонимности посредством онлайн-голосования повышает доверие к избирательной системе. Об этом сообщил ТАСС во вторник председатель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Москве, зампредседателя Общественной палаты столицы Алексей Венедиктов.

"Одна из проблем доверия к электронному голосованию заключается в том, что люди говорят о возможности его контроля и принуждения со стороны работодателей властей. Возможность электронно переголосовать снижает эту угрозу. Может быть, она виртуальная, но она ее снижает. Это вопрос опять повышения доверия, - все, чем я занимаюсь", - сказал Венедиктов, подчеркнув, что для активации такой функции необходимо одобрение Центральной избирательной комиссии.

Как отметил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко, на московской платформе технически возможно переголосовать, и система обеспечит тайну такого голосования. Он добавил, что, если ЦИК России утвердит такую возможность, то изменить голос будет возможно до тех пор, пока идет голосование.

"Одно из направлений критики в сторону электронного голосования касалось того, что работодатель может теоретически оказывать давление на избирателя и заставить себя его проголосовать на своем компьютере или в своем помещении. Это практически невозможно стандартными процедурами контролировать. А с такой возможностью переголосовать можно изменить свой выбор, если кто-то стоял за спиной", - сказал во вторник Костырко в ходе заседания комиссии Общественной палаты.

В свою очередь, председатель ЦИК России Элла Памфилова отметила, что данная функция может вызвать много вопросов у избирателей. "Мы очень скептически относимся к этой идее, это может подрывать доверие граждан. Каким образом вы будете изымать этот голос в электронном виде, пока это проблема дискуссионная", - сказала она.

Право передумать

Костырко пояснил ТАСС, что функция, позволяющая избирателю заменить свой зашифрованный голос, при безусловном сохранении полной анонимности голосующего, может в будущем стать доступна участникам дистанционного электронного голосования. "Аналогично при традиционном голосовании, избиратель в кабинке может случайно испортить бюллетень и до помещения его в избирательную урну вернуться к комиссии и попросить повторно выдать ему бюллетень взамен испорченного", - пояснил он.

Так, если онлайн-избиратель проголосовал, но изменил свое решение, а голосование еще не закончено, то он может зайти под своим же верифицированным аккаунтом на сайт голосования, получить новый бюллетень и сделать другой выбор.

"Секрет кроется в специальном токене безопасности, который удостоверяет, что бюллетень выдан правомочно, избиратель присутствует в списке избирателей. Но каждый раз этот токен выглядит по-разному, узнать, какой конкретно избиратель и какой именно бюллетень отправлен - невозможно", - сказал Костырко.

После окончания голосования, когда в систему будет загружен ключ расшифрования, все эти токены будут расшифрованы, и только тогда станет понятно, что часть из них выдавалась для одного и того же голосующего, но даже тогда не будет понятно, для какого.

"Последний по времени бюллетень будет учтен при подведении итогов. Таким образом, голосовать можно сколько угодно раз, но только до окончания голосования. При этом процент явки не меняется, а анонимный выбор останется уникальным", - подчеркнул он.

Костырко заверил, что все технические решения будут продемонстрированы, как и раньше, сначала технической рабочей группой, затем пройдут обкатку тестовыми голосованиями и только потом будут применены в реальном голосовании.