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Pfizer подала документы для регистрации вакцины от коронавируса на Украине

КИЕВ, 16 февраля. /ТАСС/. Украина получила от американской компании Pfizer документы для регистрации вакцины от коронавируса и рассмотрит их в ближайшие дни. Об этом заявил во вторник министр здравоохранения страны Максим Степанов.

"Я получил сообщение, что Pfizer подала [документы] на регистрацию и тоже будет зарегистрирована в ближайшие несколько дней", - приводит его слова агентство "Укринформ". Уточняется, что министр озвучил эти данные на онлайн-конференции, организованной Американско-украинским деловым советом.

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