В Роскомнадзоре сообщили, что пока не получали жалоб на соцсеть Clubhouse

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Роскомнадзор осуществляет мониторинг социальной сети Clubhouse, жалоб на площадку не поступало. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ведомства.

"Социальные сети и сервисы, которыми пользуются граждане России, находятся в зоне постоянного внимания Роскомнадзора, - сказали в пресс-службе. - Жалоб на Clubhouse в настоящее время в Роскомнадзор не поступало".

При этом в ведомстве отметили, что при выявлении нарушений законодательства "будут приняты соответствующие меры".

Ранее телеведущий Владимир Соловьев сообщил о блокировке своего аккаунта в соцсети и намерении обратиться в техподдержку Clubhouse.

Clubhouse представляет собой новый тип соцсети, основанной на голосовой связи. В Clubhouse нет привычных текстовых постов, а есть специальные "комнаты", где выступают спикеры. Пользователи могут присоединиться к новой соцсети пока только по приглашению.