На Ставрополье в некоторых школах ввели шестидневку для старшеклассников

СТАВРОПОЛЬ, 16 февраля. /ТАСС/. Школы ряда территорий Ставрополья ввели шестидневную учебную неделю для старшеклассников. Это сделано для возможности более тщательной подготовки к выпускным экзаменам, сообщил во вторник губернатор Владимир Владимиров в ходе прямой линии с жителями края.

"В ряде территорий, особенно там, где закрывали школы [из-за ситуации с коронавирусом], мы шестидневку ввели. Прошу всех с большим пониманием к этому отнестись. Мы шестидневку сделали, чтобы, когда мы придем к периоду ЕГЭ [Единый государственный экзамен] или ВПР [Всероссийские проверочные работы], очень бы не хотелось "бледно" выглядеть <…> Образование - залог нашего будущего развития. Давайте мы эту четверть в режиме шестидневки поучимся", - сказал он.

Новый учебный год все школы Ставрополья начали в очном режиме 1 сентября 2021 года. Для стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе были продлены осенние школьные каникулы. В декабре 2020 года на дистанционное обучение перевели школы восьми наиболее крупных городов для создания эпидемиологической паузы.

"Спасибо за понимание землякам, отработали неплохо... фактически с тех пор имеем плотную тенденцию снижения заболеваемости по коронавирусной инфекции. Сегодня мы видим, что тренд продолжается - 500 коек уже убрали с коронавирусной инфекции", - отметил Владимиров.

С 11 января 2021 года все общеобразовательные учреждения приступили к работе в очном режиме. С 6 февраля все вузы, колледжи и техникумы Ставрополья также смогли вернуться к очной работе.