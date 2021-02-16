{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Представитель ВОЗ в РФ считает, что говорить об отказе от масочного режима в России рано

Мелита Вуйнович заявила, что маски, как мера личной гигиены и защита других людей, будут нужны еще некоторое время

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Защитные маски в условиях пандемии будут нужны еще некоторое время, прогнозировать отказ в России от этой меры пока рано. Об этом заявила во вторник представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович в интервью Наиле Аскер-заде, показанном в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Мы видим спад случаев по всему миру. Это идет пять недель подряд. Сейчас прогнозировать рано. Мне кажется, маски, как мера личной гигиены и защита других людей, будут нужны еще некоторое время", - сказала Вуйнович, отвечая на вопрос, когда в России можно будет говорить об отмене масочного режима.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 109,1 млн человек, свыше 2,4 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 099 323 случая заражения, выздоровели 3 624 663 человека, умерли 80 979. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
МЧС предлагает создать реестр частных домов престарелых
Ранее в ведомстве сообщали, что хотят ужесточить ответственность за работу домов престарелых в жилых домах
Читать полностью