Представитель ВОЗ в РФ считает, что говорить об отказе от масочного режима в России рано

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Защитные маски в условиях пандемии будут нужны еще некоторое время, прогнозировать отказ в России от этой меры пока рано. Об этом заявила во вторник представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович в интервью Наиле Аскер-заде, показанном в программе "Вести" на телеканале " Россия-1 ".

"Мы видим спад случаев по всему миру. Это идет пять недель подряд. Сейчас прогнозировать рано. Мне кажется, маски, как мера личной гигиены и защита других людей, будут нужны еще некоторое время", - сказала Вуйнович, отвечая на вопрос, когда в России можно будет говорить об отмене масочного режима.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 109,1 млн человек, свыше 2,4 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 099 323 случая заражения, выздоровели 3 624 663 человека, умерли 80 979. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.