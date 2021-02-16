Представитель ВОЗ оценила возможность начала третьей волны пандемии

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Коллективный иммунитет от коронавируса в мире еще не сформирован, возможна третья волна заражений, если люди не будут осторожны. Об этом заявила во вторник представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале " Россия-1 ".

"Вторая волна сейчас показывает снижение [заболеваемости] по всему миру. Коллективного иммунитета достаточного еще нет, барьера еще нет, если не будем осторожны - да, третья волна возможна. Зависит от поведения людей", - сказала она.

О причинах распространения вируса

По словам Вуйнович, ВОЗ считает маловероятной версию, что распространение коронавируса было вызвано утечкой из лаборатории.

"Миссия международных экспертов под координацией ВОЗ работала в Китае, и мы ожидаем их первый отчет. Там четыре версии гипотез. [Первая версия заключается в том], что с летучих мышей через какого-то промежуточного хозяина, животного вирус смог перейти на людей. Есть вариант, что, возможно, на рынок продуктов вирус как-то попал. [Или вирус распространился] с животных, которые специально на фермах были выращены. Самый маловероятный вариант - что была утечка из лаборатории", - сказала она.

Вероятность появления новых мутаций

Мелита Вуйнович заявила, что существует вероятность появления новых мутаций коронавируса, которые потребуют адаптации уже разработанных вакцин.

"Конечно, надо рассматривать [вероятность того], что могут появиться новые мутации. Тогда, возможно, нужно будет и адаптировать вакцины", - отметила она. Представитель ВОЗ привела в пример вирус гриппа, с постоянными изменениями которого приходится модернизировать вакцины.

Она указала, что сейчас нет "большой озабоченности" по поводу эффективности существующих вакцин в отношении нового штамма коронавируса, который распространился в Великобритании. Тем не менее эта ситуация изучается специалистами. По ее словам, любой разработчик сейчас старается проверить эффективность вакцин против известных штаммов.

Вуйнович также пояснила, что британский штамм более заразен для детей. "Но клиническая картина не очень тяжелая", - сказала представитель ВОЗ.

О превращении COVID-19 в сезонное заболевание

По словам Вуйнович, коронавирусную инфекцию можно будет считать сезонным заболеванием, а не источником пандемии, когда на систему здравоохранения перестанет ложиться аномальная нагрузка, связанная с коронавирусом. Однако пока трудно сказать, когда именно наступит этот момент, заявила представитель ВОЗ.

"Это не штат ВОЗа, это внешние эксперты, включая Россию, рассматривают эпидемиологическую ситуацию. Несколько критериев будет, [чтобы считать, что пандемия прошла и коронавирус стал сезонной болезнью]. Это [произойдет, когда] число заболевших одновременно всех регионов мира будет снижаться до уровня ниже эпидемиологического порога, - сказала Вуйнович, отвечая на соответствующий вопрос. - Но на самом деле тогда, когда нагрузка на систему здравоохранения не будет такая, что она мешает нормальной работе системы <...>. Когда это будет, тяжело сказать".

ВОЗ 15 февраля зарегистрировала минимальный с 7 октября 2020 года суточный прирост заражений коронавирусом во всем мире. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 099 323 случая заражения, выздоровели 3 624 663 человека, умерли 80 979. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.