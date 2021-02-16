Минвостокразвития предложило ужесточить статью УК о нарушении правил охраны недр

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Минвостокразвития предлагает внести изменения в статью УК РФ о нарушении правил охраны и использования недр, сообщается на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Внести в статью 255 Уголовного кодекса Российской Федерации изменение, дополнив частью 4 следующего содержания: "4. Незаконная добыча драгоценных металлов лицом, подвергнутым административному наказанию по части 1 статьи 15.44 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ("Незаконная добыча драгоценных металлов и (или) драгоценных камней") за аналогичное деяние", - сказано в проекте.

В качестве наказания министерство предлагает ввести штраф до одного миллиона рублей либо в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо обязательные работы до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от 100 тыс. рублей.

В пояснительной записке отмечается, что проект разработан во исполнение поручений президента РФ по законодательному урегулированию деятельности по добыче индивидуальными предпринимателями россыпного золота, в том числе условий осуществления такой деятельности и порядка сбыта добытого золота государству, а также об усилении ответственности за добычу без лицензии. Проект направлен на решение задачи по снижению уровня нелегальной добычи драгоценных металлов. По различным оценкам, отметили в министерстве, объем незаконно добываемых драгметаллов может составлять до 10% от общего объема официально добываемых драгоценных металлов. По данным исследователей, нелегальную добычу осуществляют так называемые старатели-одиночки, а выкуп нелегально добытого сырья осуществляется по ценам гораздо ниже рыночных.

Существующая редакция статьи КоАП, отмечено в пояснительной записке к проекту, позволяет многократно совершать указанные правонарушения без надлежащего соразмерного наказания. Экономическую привлекательность незаконной добычи драгметаллов определяет высокая цена на данный вид полезных ископаемых и одновременно непропорционально низкая ответственность за это правонарушение, в связи с чем сохраняются высокие риски масштабной незаконной добычи драгоценных металлов, добавили в министерстве.

В новость внесены изменения (21:36 мск) - добавлены подробности.