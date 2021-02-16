В Мурманской области продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

МУРМАНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Власти Мурманской области приняли решение продлить режим самоизоляции для жителей старше 65 лет с 18 февраля до 4 марта из-за пандемии, сообщает во вторник оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом.

"В Мурманской области режим самоизоляции для граждан 65+ сохраняется до 4 марта включительно. В отношении работающих пенсионеров принято решение о продлении сроков оплаты больничных листов также до 4 марта. Речь идет о гражданах возраста 65+, которые работают, не перешли на дистанционный формат и не находятся в отпуске", - сказано в сообщении.

Уточняется, что листки нетрудоспособности будут выдавать на основе данных, направленных работодателями в Фонд социального страхования, дополнительные сведения или документы предоставлять не нужно.

Покидать место жительства пожилым людям можно лишь по необходимости: чтобы получить медицинскую помощь, выгулять домашнее животное, вынести мусор, купить продукты и другие товары в ближайшем магазине. Выход из дома также возможен, если этого требуют правоохранительные и надзорные органы. Можно поехать в отпуск. Принятый ранее период самоизоляции для людей старше 65 лет действовал в регионе с 16 октября до 21 января, затем он был продлен до 18 февраля.

По данным регионального Минздрава, ситуация с распространением коронавируса в регионе стабилизировалась, заболеваемость снижается. В медучреждениях за две недели свернуто 190 ковидных коек, сейчас коечный фонд составляет 1 327 мест, свободный коечный фонд держится на уровне 30%. Привиты от коронавируса уже более 14 тыс. человек, в приоритете граждане старше 65 лет и люди, страдающие хроническими заболеваниями. В регионе работают 23 прививочных бригады в 18 муниципалитетах.

По данным оперативного штаба региона по борьбе с коронавирусом, на утро вторника в Мурманской области выявлено 142 новых случая заболевания COVID-19. Общее число подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции составляет 43 513, при этом 43 205 пациентов выздоровели, 1 416 находятся на лечении, 892 человека умерли.