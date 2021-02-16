МЧС в 2020 году провело 55 тыс. внеплановых проверок пожарной безопасности

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Специалисты МЧС России в минувшем году провели 55 тыс. внеплановых проверок пожарной безопасности, которые выявили 360 тыс. правонарушений. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ведомства по итогам методического сбора под председательством министра Евгения Зиничева, где были рассмотрены результаты 2020 года по основным направлениям деятельности ведомства.

"Органами прокуратуры согласовано проведение 55 тыс. внеплановых проверок, направленных на пресечение грубых нарушений противопожарных требований. В результате устранено порядка 360 тыс. правонарушений", - сказали в пресс-службе.

При этом в МЧС отметили, что число плановых проверок на предмет соблюдения противопожарных требований в минувшем году сократилось на четверть от запланированного объема и составило 38 тыс. "Решение о сокращении проверок своевременно было принято правительством РФ в рамках реализации мероприятий по противодействию коронавирусной инфекции", - добавили в ведомстве.

Определение предупреждения чрезвычайных ситуаций в качестве приоритетного направления позволило достичь положительных показателей в обеспечении безопасности населения, подчеркнули в МЧС.