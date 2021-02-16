В Петербурге рассчитывают, что "высокий турсезон" в этом году состоится

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга рассчитывают, что "высокий туристический сезон" в городе, которого не было в прошлом году из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса, в этом году состоится. Об этом ТАСС сообщил во вторник председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

"Мы надеемся, что "высокий сезон" в этом году в Санкт-Петербурге - с учетом соблюдения мер эпидемиологической безопасности - все же состоится. В феврале-марте мы будем активно продвигать наши предложения, новую туристскую и культурную географию Санкт-Петербурга на туристском рынке России, рассказывая, почему можно приезжать в город много раз, возвращаясь к нам снова и снова ", - сказал Корнеев.

Важнейшим триггером к восстановлению турпотока и отрасли станет проведение в городе матчей чемпионата Европы по футболу, уверен Корнеев. "Мы надеемся, что в город приедут болельщики из европейских стран. Это люди, которые часто путешествуют вместе со своими семьями. И, помимо футбола, их будут интересовать наши музеи, театры и другие достопримечательности, - сказал Корнеев. - Проведение Евро позволит и после турнира сохраниться в мировом информационном поле, поэтому значение таких событий для рестарта отрасли просто нельзя переоценить".

Петербург, по его словам, готовит предложения и кампании, которые расскажут о городе как об одном из хозяев Евро-2020. "Мы активно работаем с российским оргкомитетом чемпионата. В ближайшее время утвердим дополнительный сценарий совместных действий в этом направлении ", - отметил Корнеев.

В числе основных инструментов, которые в перспективе также помогут в перезапуске туротрасли в целом, глава комитета назвал режим единой электронной визы. Он отметил, что одной из основных задач по мере возобновления путешествий между странами будет привлечение туристов, которые вынуждены были отложить или перенести свои поездки из-за ограничений. При этом Петербург, по его словам, уже сейчас готов встретить гостей предложениями по самым разным направлениям туризма: деловому, культурно-познавательному, детскому и семейному, гастрономическому, медицинскому и оздоровительному.

Прогнозы по восстановлению отрасли

Корнеев считает, что восстановление турпотока в Петербурге на уровне, сопоставимом с "допандемийным", при оптимистичном варианте развития событий произойдет к концу 2022 года.

"Что касается российского и международного туризма в целом, мы работаем с прицелом на оптимистичный сценарий. При благоприятном развитии ситуации с пандемией мы надеемся к концу 2022 года - при условии открытия в мире международных границ и снятия [коронавирусных] ограничений - выйти на показатели по количеству туристов, близкие к 2019 году", - сказал он.

При этом восстановление экономики туристической отрасли города может занять больше времени, считает глава комитета. "Пандемия заставила снизить цены, рентабельность туристской инфраструктуры во многих сегментах также понизилась, ее надо восстанавливать. При оптимистичном сценарии возврат экономики туризма на уровень 2019 года, мы надеемся, произойдет в 2023 году. При этом в расчете на долговременный рост туристской привлекательности нашего города и с учетом принятых в Санкт-Петербурге мер региональной поддержки отрасли, инвестиционная привлекательность вложений в индустрию гостеприимства Северной столицы растет уже сейчас", - отметил Корнеев.

По официальным оценкам, общий объем турпотока в Санкт-Петербург в 2020 году составил 2,9 млн человек, что на 72% меньше, чем в 2019-м. Из них 2,4 млн - российские путешественники, 0,5 млн - иностранные (годом ранее соотношение было 5,5 млн и 4,9 млн соответственно).

"Мы надеемся, что Россия как страна, которая первой разработала вакцину от коронавируса, одной из первых начнет открывать въездной туризм из эпидемиологически благополучных стран. К тому же, напомню, что наш город разработал стандарты безопасности и маркетинговую программу Safe Travels Spb ("Безопасное путешествие в Санкт Петербург") и в полной мере готов к приему гостей из других стран. Мы надеемся, что в этом году мы начнем восстановление и въездного турпотока", - сказал он.