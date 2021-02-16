МЧС предлагает создать реестр частных домов престарелых

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. МЧС России на фоне роста числа пожаров в домах престарелых, организованных в жилых домах, предлагает создать их реестр. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что сейчас МЧС совместно с Минтрудом ведет работу по выработке гибкого механизма, который позволит частным лицам, в том числе домам престарелых, организованным в жилых домах, предоставлять услуги законно, соблюдая при этом необходимые требования безопасности. "Как вариант рассматривается возможность ее лицензирования. Это позволит учесть все подобные объекты в соответствующем реестре поставщиков, которые в свою очередь смогут предоставлять соцуслуги на законных основаниях при соблюдении необходимых условий, включая требования безопасности и выполнение противопожарных мероприятий", - сказали в пресс-службе.

Ранее в ведомстве сообщали, что МЧС России хочет ужесточить ответственность за работу домов престарелых в жилых домах.

В течение прошлого года в России произошло несколько пожаров в частных домах престарелых и пансионах, в результате гибли люди. Так, 8 апреля 2020 года произошел пожар в доме престарелых "Третий возраст" на 3-й Мякининской улице в Москве, где лечились в том числе маломобильные граждане. Всего в результате пожара, площадь которого составила 300 кв. м, погибли пять человек, 16 пострадавших были госпитализированы. 11 мая 2020 года в результате пожара в частном доме престарелых "Второй дом" в подмосковном Красногорске погибли девять пожилых людей. 15 декабря 2020 года пожар произошел в частном пансионате в селе Ишбулдино в Башкирии. На момент прибытия пожарных одноэтажное здание горело по всей площади - 72 кв. м. В ходе тушения обнаружены 11 погибших. Позже в пресс-службе Госсобрания Башкирии сообщили, что здание пансионата не предназначалось для круглосуточного пребывания.

9 января текущего года произошел пожар в нелегальном доме престарелых в поселке Боровский под Тюменью. В результате погибли семь человек.