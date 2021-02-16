Инспекторы МЧС в новом навигационном сезоне выйдут на рейды на реки с алкотестерами

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России в новом навигационном сезоне будут выходить на рейды на водоемы с алкотестерами. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе ведомства по итогам методического сбора под председательством министра Евгения Зиничева, где были рассмотрены результаты 2020 года по основным направлениям деятельности ведомства.

"К началу предстоящего навигационного сезона все инспекторы ГИМС МЧС России будут выходить в рейды, вооружившись алкотестерами, также в пределах акваторий будут предусмотрены дополнительные штрафстоянки для маломерных судов нарушителей", - сказали в пресс-службе, отметив, что ведомство усиливает профилактические мероприятия по безопасности на акваториях.

В МЧС подчеркнули, что купание в алкогольном опьянении является причиной 30% трагических случаев на воде. При этом чаще всего люди погибают в местах, которые не оборудованы для купания.

Всего за последние пять лет количество происшествий на воде сокращается. "За прошедший год инспекторы ГИМС МЧС России выявили более 31 тыс. происшествий на акваториях, основная часть которых связана с нарушением правил безопасности пассажиров маломерных судов и отсутствием права управления у судоводителей", - добавили в ведомстве. В то же время за год почти на 5% выросло число маломерных судов и аттестованных судоводителей.