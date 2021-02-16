Власти Костромской области проведут опрос о необходимости введения единой школьной формы

КОСТРОМА, 16 февраля. /ТАСС/. Власти Костромской области изучат мнение родителей школьников по поводу возможного введения единой школьной формы в регионе. Об этом сообщили журналистам во вторник в департаменте образования и науки Костромской области.

"Департамент образования изучает мнение родителей, нужна ли в школах области недорогая форменная одежда. Задумка - за счет массового пошива и оптовых закупок материалов сделать школьный костюм значительно дешевле обычной одежды. Это возможность дополнительной поддержки семей с детьми, потому что приобретение одежды - значимая статья в семейном бюджете", - говорится в сообщении.

В департаменте образования и науки также прорабатывается вопрос, как сделать так, чтобы школьная форма была практичной, качественной и красивой. Власти ведут переговоры со швейными предприятиями.

"Окончательное решение - вводить или не вводить школьную форму - будет принято с учетом мнения родительской общественности", - информирует департамент.

Ранее местные СМИ сообщали, что введение единой школьной формы обсуждалось на планерке в администрации региона. Планировалось, что это снизит стоимость одежды для школьников.