ВЦИОМ: почти каждый второй россиянин считает себя талантливым

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Более 40% россиян считают себя в той или иной степени талантливыми. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Почти половина россиян считают себя талантливыми в той или иной степени (43%), причем однозначно признают свои таланты 9% наших соотечественников (чаще - самые молодые россияне 18-24 лет (14%)", - отметили социологи. Более половины из них заявляют, что их талант связан с выполняемой ими профессиональной деятельностью прямо (40% тех, кто считает себя талантливым человеком) или косвенно (20%).

Исследователи также предложили респондентам ряд суждений о таланте и талантливых людях. "Абсолютное большинство наших соотечественников убеждены, что у каждого человека есть явный или скрытый талант (86%), - рассказали во ВЦИОМ. - Талант раскрывается только в труде, считают 80% россиян. Также многие согласны с тем, что для раскрытия и развития таланта нужны особые условия (73%)".

Около 60% опрошенных считают талант синонимом профессионализма, 55% респондентов уверены, что в России реализуется много программ, направленных на выявление и развитие талантов. Почти столько же (53%) согласны с утверждением, что талантливый человек талантлив во всем, и менее половины (44%) солидарны с суждением, что настоящий талант без посторонней помощи пробьет себе дорогу.

Почти половина участников опроса (45%) сообщили, что в их окружении много талантливых людей. Исследователи рассказали, что чаще об этом сообщают 18-24-летние (54%), а реже - россияне старше 60 лет. "Абсолютное большинство россиян убеждены, что у каждого есть какой-то талант (причем сфера проявления талантов связывается преимущественно с прикладной деятельностью). При этом те, кто развивает свой потенциал, чаще замечают особые способности у людей в своем окружении. И напротив, среди критично оценивающих свой потенциал больше скептицизма в отношении талантов окружающих", - отметила советник гендиректора ВЦИОМ Елена Михайлова.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 30 января 2021 года среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.