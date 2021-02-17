СМИ: французская компания представила маску, уничтожающую коронавирус

ПАРИЖ, 17 февраля. /ТАСС/. Французская компания BioSerenity представила маску, которая способна уничтожать коронавирус. Об этом во вторник сообщил телеканал BFM .

Как отметили в компании, новая маска имеет четыре слоя, один из которых обладает бактерицидными и антивирусными свойствами, которые основываются на принципах физической и химической блокировки с использованием двух молекул - циклодекстрина и четвертичного аммиака. "Маска способна блокировать и уничтожать вирусы", - приводит телеканал слова представителя компании. В компании также добавили, что маска способна обеззараживать себя и таким образом является менее опасной при попадании в окружающую среду.

Маска была разработана в сотрудничестве со специалистами из Университетской больницы Лиля, Национального института здравоохранения и медицинских исследований и Национального центра научных исследований.

Предполагается, что стоимость одной маски FFP cоставит €1,49, ее хирургического аналога - €0,44.