В США заявили, что вакцинация в стране станет общедоступной в мае

"Если говорить о том, когда вакцина станет широко доступной для основной части населения, то раньше я надеялся, что это произойдет к концу апреля. Я полагал, что к этому времени будут вакцинированы все приоритетные группы и обратиться за прививкой сможет уже каждый, - сказал он. - Эти оценки основывались на предположении о том, что Johnson & Johnson (J&J) сможет предложить больше доз вакцины, чем оказалось на деле. Так что временные рамки массовой вакцинации сдвигаются. Возможно, это будет середина - конец мая или начало июня".

По данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ), в США двумя дозами вакцины привиты около 15 млн человек, еще около 39,7 млн прошли первую стадию вакцинации. Однако в результате запас имеющейся на данный момент вакцины израсходован на 72%.

В соответствии с рекомендациями ЦКПЗ, вакцинация пока доступна для определенных групп населения. Это медицинский персонал и пациенты домов престарелых, а также других учреждений подобного типа с долгосрочным пребыванием, пожилые люди (приоритет отдается лицам старше 75 лет, за ними следуют те, чей возраст превышает 65 лет), люди с хроническими заболеваниями независимо от их возраста, сотрудники служб быстрого реагирования и первой необходимости - пожарные, полицейские, почтальоны, водители общественного транспорта, сельскохозяйственные рабочие. Получить вакцину также могут сотрудники других отраслей, если их деятельность будет сочтена важной для общества.

Организация вакцинации уже подверглась критике со стороны американских СМИ. Записываться на прививку нужно через специальные сайты, на которых желающему вакцинироваться сначала следует проверить, относится ли он к какой-либо из приоритетных категорий. Затем необходимо дождаться появления "окна" на вакцинацию, причем выбираются они с большой скорость. Особенные трудности испытывают как раз пожилые люди, не привыкшие к работе в интернете. Критику высказывали также представители расовых меньшинств, указывающие, что рекомендации ЦКПЗ не учитывают повышенную уязвимость некоторых групп к коронавирусу из-за отсутствия у них доступа к дорогостоящей медицинской помощи.