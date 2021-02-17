Президент Египта призвал семьи ограничиться рождением двух детей

КАИР, 17 февраля. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси впервые выразил озабоченность по поводу стремительного роста населения страны, которое уже превысило отметку в 100 млн человек. Выступая во вторник на открытии медицинского комплекса в Исмаилии, он дал понять, что каждой семье достаточно иметь не более двух детей, передает Al-Ahram.

"Больше чем двое детей на семью - очень большая проблема, и необходимо донести [до каждого], что быстрый рост населения опасен", - сказал он. При этом, по словам президента, власти не намерены решать проблему с помощью жестких законов и ограничений. "Мы работаем над программой по противодействию росту населения и предоставлению необходимых для этого услуг египетским семьям", - пояснил он, добавив, что прирост населения должен соответствовать имеющимся ресурсам, а стремительное его увеличение крайне негативно сказывается на экономике. "Пока вопрос роста населения не будет взят под контроль, люди не почувствуют никаких улучшений условий их жизни", - добавил ас-Сиси.

Ежегодно в Египте рождаются 2 млн младенцев. Для обеспечения 100 млн человек, заметил президент, "Египту, грубо говоря, требуется 15 триллионов е.ф. в год" (около $1 трлн). ВВП страны составляет чуть более $250 млрд. По данным Минздрава, ежегодный прирост в 2 млн человек требует только на медицинскую сферу дополнительных $3,6 млрд бюджетных денег.

По сути, Абдель Фаттах ас-Сиси, который всегда говорил, что "главное достояние Египта - это его население", впервые огласил проблему перенаселенности. Между тем ее безрезультатно пытаются решить уже много лет. Еще при президенте Хосни Мубараке в середине нулевых годов под патронажем первой леди Сюзан Мубарак в стране реализовывалась программа по контролю за рождаемостью. Но в разгар последующих политических событий властям было уже не до ограничений населения. Более того, по данным специалистов, она показала свою неэффективность - справиться с безудержной рождаемостью, особенно в деревнях, где насчитывается от пяти до 15 и более детей, не удалось. Не помогли ни бесплатная раздача средств контрацепции, ни агитация.

В 2018 году при поддержке ЕС была запущена пропагандистская кампания под лозунгом "Итнейн кефая" ("Двое достаточно"), которая нацелена на повышение информированности населения о способах контрацепции, важности планирования, негативных социально-экономических последствиях появления больших семей, предоставление качественных медицинских услуг. Но и эта программа пока не привела ни к каким сдвигам: каждые полгода Египет прирастает 1 млн человек, плотно заняв позицию самого стремительного растущего государства не только на Ближнем Востоке, но и фактически во всей Африке. По оптимистическим прогнозам ООН, к 2100 году египтян может быть 200 млн. Как свидетельствуют данные статистики, вырасти вдвое до 100 млн (по данным переписи 2017 года) стране пирамид хватило 30 лет. Однако эксперты давно бьют тревогу, что в нынешнем виде экономика Египта в состоянии выдержать не более 80 млн человек.

Немного статистики

По уровню населения Египет вышел на 14 место в мире. В настоящее время оно составляет 103 869 399 человек. При этом около 20 млн человек неграмотные. Дипломы о высшем образовании имеют только около 4 млн египтян. Число супружеских пар, вступивших в брак в возрасте до 18 лет, составляет 18,3 млн, хотя с 2008 года законодательство запрещает браки до достижении совершеннолетия - 18 лет. 96% территории Египта - это пустынные и малопригодные для жилья районы, поэтому основная часть населения проживает на оставшихся четырех процентах, главным образом в долине и Дельте Нила. При этом самой густонаселенной провинцией остается Каир с официальными 9,5 млн жителей, а неофициальным - более 15 млн. Социальная часть данных общенациональной переписи свидетельствует о том, что в 90% домов есть водоснабжение и только 40% домов - газифицированы.

Негласно у столичных жителей среднего и выше среднего класса не принято иметь в семье более трех детей. В сельской местности численность детей в семьях не ограничивается ничем.