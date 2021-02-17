Правительство Украины намерено продлить карантин до 30 апреля

КИЕВ, 17 февраля. /ТАСС/. Правительство Украины на заседании в среду из-за пандемии коронавируса намерено продлить общегосударственный карантин и режим чрезвычайной ситуации до 30 апреля, а также вернуть ранжирование регионов в зависимости от уровня эпидемической опасности. Об этом говорится в проекте распоряжения правительства на сайте кабмина.

"Проект постановления предполагает продление на Украине срока действия карантина до 30 апреля 2021 года; продление для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режима ЧС до 30 апреля 2021 года", - говорится в документе. Обозначенный ранее срок действия указанных режимов истекает 28 февраля.

Правительство Украины намерено вернуть цветовое обозначение уровня эпидемической опасности регионов. Минимальные карантинные ограничения предусмотрены в "зеленых" зонах, более строгие - в "желтых", "оранжевых" и "красных". С 22 февраля на всей территории страны установят "желтый" уровень, далее для отдельных регионов он может быть скорректирован.

По состоянию на 16 февраля общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии на Украине достигло 1 276 618, выздоровели 1 122 968 человек, умерли от осложнений 24 542. За это время сделано 6 570 806 ПЦР-тестов, из них 19,4% подтвердили наличие вируса. Охват населения тестированием составляет более 15,6%.

Вакцинация населения от коронавируса еще не началась. Власти страны отказались от регистрации российских вакцин и ведут переговоры о закупках с другими производителями. В конце прошлого года власти Украины сообщили о заключении договора на поставку более 1,9 млн доз вакцины китайской компании Sinovac Biotech, первые 700 тыс. доз должны были поступить в феврале, однако поставки, предположительно, перенесены на апрель. Ожидаются также поставки вакцин в рамках международного механизма COVAX под эгидой Всемирной организации здравоохранения. Речь идет о 117 тыс. доз вакцины компании Pfizer и 12 млн доз препаратов компаний AstraZeneca и Novavax.