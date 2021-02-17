В России появился ГОСТ с требованиями к пунктам временного размещения населения

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Национальный стандарт общих требований к пунктам временного размещения (ПВР) населения, пострадавшего в чрезвычайной ситуации, впервые разработан в России и вступит в силу с 1 июня 2021 года.

"Настоящий стандарт устанавливает классификацию, основные требования к пунктам временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайной ситуации. Положения стандарта распространяются на ПВР на базе палаточных городков (полевых лагерей) и модульных зданий", - говорится в документе, который есть распоряжении ТАСС.

Стандартом установлены категории, время развертывания и сроки возведения ПВР в зависимости от их общей вместимости. Так, для пунктов малой вместимости, которые рассчитаны до 250 человек, на это отводится не более одних суток, средней вместимости, где могут находиться от 250 до 1 000 человек, - не более двух суток, а большой вместимости с возможностью проживания свыше 1 000 - более трех суток.

В стандарте устанавливаются обязательные к соблюдению санитарно-гигиенические нормативы, в том числе в нем прописано необходимое количество туалетов, душевых и умывальников на определенное количество пострадавших от ЧС. Так, один умывальник должен быть рассчитан на 10-20 человек. При этом душевые и прачечные должны обеспечивать ежедневное мытье пострадавших, а также возможность постирать и почистить вещи не менее двух раз в неделю.

Одним из особо актуальных является требование о необходимости создания резервов продуктов питания и питьевой воды. В системе водоснабжения должны предусматриваться резервные емкости запаса технической воды. ГОСТ также определяет нормативы резервов материальных ресурсов и выдачи продовольствия, одежды, белья и обуви, предметов первой необходимости пострадавшим. В стандарте прописаны и нормы пожарной безопасности. Теперь ПВР должны быть оборудованы системами оповещения, пожарной сигнализацией (датчиками-извещателями) и охранной сигнализацией по периметру ограждения занимаемой территории.

В документе указано, что положения стандарта не распространяются на пункты временного размещения, развернутые на базе общественных зданий и сооружений - школ, общежитий, гостиниц и так далее. ГОСТ был разработан специалистами Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России. 9 февраля 2021 года утвержден Росстандартом.