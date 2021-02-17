Одна из префектур Японии хочет отказаться от проведения эстафеты олимпийского огня

ТОКИО, 17 февраля. /ТАСС/. Губернатор западной префектуры Симанэ Тацуя Маруяма намерен отказаться от проведения эстафеты олимпийского огня на территории региона из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщило в среду агентство Kyodo .

В качестве причины он указал на недостаточно эффективные, по его мнению, меры против распространения инфекции, которые принимают правительство Японии и администрация Токио.

Старт эстафеты олимпийского огня запланирован на 25 марта в префектуре Фукусима. Забег продлится 121 день, а факел планируется пронести через все 47 префектур страны.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено.