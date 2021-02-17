В Хабаровском крае выпало до 2,5 месячной нормы снега

ХАБАРОВСК, 17 февраля. /ТАСС/. Мощный снежный циклон принес сильный снегопад на территорию Хабаровского края, выпало от полутора до двух с половиной месячной нормы осадков. Об этом ТАСС сообщили в Дальневосточном Гидрометцентре.

Циклон пришел в Хабаровский край со стороны Приморья. С вечера понедельника в южных территориях начались интенсивные осадки, к утру непогода накрыла почти весь регион, особенно сильно циклон проявляет себя на побережье Татарского пролива - это Ванинский и Советско-Гаванский районы. Закрыта паромная переправа, соединяющая материк с Сахалином, некоторые дороги, отмечаются задержки внутренних авиарейсов.

"Выпало от 13 до 30 мм осадков - это от полутора до двух с половиной месячной нормы. Сильный снег прошел в Бикине, Вяземском, в Хабаровске, в Советской Гавани, Комсомольске-на-Амуре, в Троицком, в Ульчском и Николаевском районах", - сказали в Гидрометцентре.

Циклон продолжает оказывать влияние на территорию региона, снег отмечается в восточных районах, дует ветер до 20 м/с. Накануне скорость ветра в отдельных районах, в частности, в Советско-Гаванском, превышала 33 м/с. Там сорвало кровли с нескольких зданий школ и детских садов, выбило окна. Занятия отменены. Есть перебои с электричеством и отоплением, введен режим ЧС. "Снег и ветер в части районов сохранится также завтра, погода разъяснится к пятнице, когда циклон уйдет в направлении Камчатки", - сказали в Гидрометцентре.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в населенных пунктах пяти районов ведутся работы по восстановлению электроснабжения. Ветром, по данным спасателей, повредило кровли 13 зданий. По-прежнему остаются закрытыми дороги, движение транспорта ограничено на участке дороги сообщением Советская гавань - Ванино - Монгохто в восточной части Хабаровского края. Ранее ограничение установили на участке Селихино - Николаевск-на-Амуре.