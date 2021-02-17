Россиянка Осипова просит суд не требовать вернуть ее детей в США до конца разбирательства

НЬЮ-ЙОРК, 17 февраля. /ТАСС/. Россиянка Богдана Осипова подала новое ходатайство в апелляционный суд десятого округа в США, она добивается того, чтобы на время разбирательства в этом суде от нее не требовали выполнять условия ее освобождения. Об этом свидетельствуют документы, поступившие во вторник в электронную базу суда.

В материалах подчеркивается, что Осипова просит "приостановить действие условий" ее освобождения, которые 8 января были установлены федеральным судом в штате Канзас. Судья Эрик Мелгрен тогда, в частности, обязал россиянку "предпринять добросовестные попытки" вернуть ее детей из РФ в США в течение 45 дней. Этот срок истекает 22 февраля. Россиянка последовательно настаивает на том, что выполнить данные условия она не может.

Федеральный окружной суд в Канзасе в июне 2019 года приговорил россиянку к семи годам тюремного заключения. Это произошло после того, как Осипову признали виновной в похищении ее ребенка и по двум пунктам статьи о вымогательстве. В январе текущего года судья Мелгрен вынес повторный приговор. Согласно постановлению, россиянка более не обязана отбывать тюремное заключение, но должна запросить у властей РФ разрешение на возвращение ее детей в США. Кроме того, согласно постановлению, Осипова в течение года будет находиться в США под надзором властей и не сможет покинуть страну.

Мелгрен был обязан вынести повторный приговор по решению апелляционного суда, о котором было объявлено в августе 2020 года. После пересмотра дела Осиповой апелляционным судом ей инкриминировалось только похищение собственного ребенка, а остальные статьи были признаны безосновательными. Осипова на слушаниях в федеральном суде перед вынесением нового приговора 8 января заявила, что не имеет "ни физической, ни юридической возможности вернуть детей в США".

Адвокаты Осиповой еще в январе текущего года оспорили ту часть вердикта федерального суда в Канзасе, которая касается условий ее освобождения. Теперь они добиваются того, чтобы до завершения нового рассмотрения дела в апелляционном суде ее не обвинили в нарушении условий освобождения, что может грозить для нее повторным тюремным заключением. В качестве альтернативы защитники предлагают отменить те условия освобождения их клиентки, которые касаются попыток вернуть ее детей из РФ в США.

У Осиповой, имеющей гражданство РФ и США, трое несовершеннолетних детей, в том числе младшие дочери от брака с ее бывшим мужем - американцем Брайаном Мобли. Дети проживают в России. Судом РФ вывоз ее детей за границу запрещен до достижения ими совершеннолетия.