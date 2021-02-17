Байден заявил, что каждый американец сможет вакцинироваться от коронавируса к концу июля

НЬЮ-ЙОРК, 17 февраля. /ТАСС/. Каждый желающий гражданин США сможет вакцинироваться от нового коронавируса только к концу июля. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Джо Байден, выступая во вторник вечером на встрече с общественностью в Милуоки (штат Висконсин).

"К концу июля у нас будет более 600 млн доз. Этого достаточно, чтобы вакцинировать каждого", - сказал он.

Байден отметил, что за первые недели в офисе его администрации удалось добиться значительного увеличения производства вакцины. "К концу мая у нас будет 400 млн доз вакцины, а к концу июля - 600 млн", - уточнил он.

Президент США указал также на успехи в развитии инфраструктуры вакцинирования. "Другой проблемой, когда я только занял пост, были люди, которые могли бы эти прививки делать. Мы достигли значительных успехов в увеличении их количества, - продолжил он. - Я издал указ, позволяющий привлекать к этой работе медиков и медсестер на пенсии, мы привлекли около 1 тыс. военных, задействовали Национальную гвардию и тем самым значительно увеличили это количество. К тому же, мы значительно расширили количество мест, где можно сделать прививку".

Нормализация ситуации в стране

По словам Байдена, относительная нормализация ситуации, вызванной пандемией коронавируса, может наступить в США к Рождеству или началу следующего года.

В ходе ответа на соответствующий вопрос президент США отметил, что для улучшения ситуации стране необходимо достичь такого положения дел, когда большинство людей либо пройдут вакцинацию, либо выработают антитела к коронавирусу. "Если это сработает, <...> то к Рождеству мы уже будем находиться совсем в других условиях, нежели чем сегодня. Я думаю, что через год будет значительно меньше людей, которым нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию", - сказал он.

По сведениям Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, в США в целом зарегистрировано более 27,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 486 332 человека. Страна занимает первое место в мире по обоим показателям.

Открытие школ

Байден ожидает, что к концу первых 100 дней его пребывания на посту президента США значительная часть начальных и средних школ страны будет открыта для посещения.

Как отметил президент США, его администрация не ставит целью возобновить в указанные сроки очные занятия в большей части всех закрывшихся ранее из-за пандемии школ в стране. Он пояснил, что планируется "открыть большую часть школ", где проводят занятия для учащихся классов "с подготовительного по восьмой". "Их проще всего открыть, с точки зрения влияния на детей и семьи есть наибольшая необходимость открыть их", - сказал американский лидер.

"Думаю, что мы будем близки к этому к концу первых 100 дней", - добавил президент США. "Многие из них будут работать пять дней в неделю. Задача состоит в этом", - подчеркнул он.

Байден отметил, что учителей и других школьных работников следует вакцинировать от нового коронавируса в приоритетном порядке. Он также заявил, что для предотвращения распространения инфекции в каждом классе "должно быть меньше учащихся". Демократ констатировал, что здания школ следует хорошо проветривать.

Инаугурация Байдена состоялась 20 января текущего года.