Заявки на дальневосточный гектар в Бурятии за полгода подали более 200 жителей регионов РФ

УЛАН-УДЭ, 17 февраля. /ТАСС/. Жители российских регионов за полгода подали более 200 заявок на получение дальневосточного гектара в Бурятии. Об этом сообщили ТАСС в среду в правительстве республики.

"Программа вводилась поэтапно. С 1 августа прошлого года земельный участок может получить любой житель Российской Федерации. На данный момент поступило 211 заявлений от жителей регионов, в том числе из Иркутской области, Москвы, Санкт-Петербурга. Если говорить о Дальнем Востоке - это Якутия, Забайкальский край. С жителями регионов заключен 51 договор безвозмездного пользования участков в Кабанском, Тарбагатайском, Иволгинском, Прибайкальском районах", - сообщили в правительстве.

Большая часть документов на получение дальневосточного гектара поступает от заявителей из Бурятии. Всего в период с 1 августа 2019 года по 31 декабря 2020 года в уполномоченные органы поступило около 5,7 тыс. заявлений. Заключено более 1,9 тыс. договоров, общая площадь всех предоставленных земельных участков по программе "Дальневосточный гектар" в республике составляет порядка 2,4 тыс. га.

"На 48 участках уже начато освоение. Это земля в Баунтовском, Заиграевском, Закаменском, Кяхтинском, Прибайкальском, Селенгинском, Тарбагатайском и Хоринском районах, - отметили в правительстве. - Как правило, люди принимают участие в программе для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства". Также гектары люди оформляют для сенокосных угодий и реализации туристических и предпринимательских проектов.

Президент России Владимир Путин 3 ноября 2018 года подписал указ о переходе Республики Бурятия и Забайкальского края из Сибирского в Дальневосточный федеральный округ (ДФО).

С 1 августа 2019 года в этих регионах начали предоставлять землю по программе "Дальневосточный гектар" для местных жителей, с 1 февраля 2020 года право бесплатно оформить участок в этих субъектах РФ получили все жители ДФО, а с 1 августа 2020 года - жители остальных регионов России.