На Камчатке разработают проект рекультивации полигона ядохимикатов

Решение о необходимости ликвидации Козельского полигона было принято главой региона после экологической ситуации с массовой гибелью морских животных, которая произошла на Тихоокеанском побережье Камчатки осенью прошлого года. После проведенных исследований был сделан вывод, что полигон не является причиной произошедшего, однако его следует рекультивировать из-за хранящихся на объекте ядохимикатов.

"В 2021 году будет разработан проект рекультивации Козельского полигона. Такое решение было принято в рамках встречи губернатора края Владимира Солодова с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым", - говорится в сообщении.

Со ссылкой на Солодова отмечается, что необходимость ликвидации этого полигона назрела давно. С 1970-х годов прошлого столетия несколько тонн ядохимикатов и пестицидов находятся в сейсмоопасной зоне. "[В этом же году будет] проведена экологическая экспертиза, после чего в рамках национального проекта "Экология" за средства федерального бюджета объект будет полностью ликвидирован, а пестициды вывезены с территории Камчатского края и рекультивированы на адаптивных под такое назначение полигонах", - приводятся в сообщении слова Солодова.

Необходимость ликвидации полигона подчеркнул министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. "Камчатка - это уникальная территория, мощный магнит для путешественников. Наличие на территории региона-заповедника полигона ядохимикатов - это абсурд. Средства "Единой субсидии" позволят как можно быстрее начать работы по ликвидации источников экологической опасности. Наша цель - защитить довольно хрупкую экосистему полуострова, которая является достоянием мирового масштаба, а также его жителей и гостей, усилить звучание Камчатки в глобальной туристической повестке", - цитирует пресс-служба регионального правительства слова Чекункова.

О массовой гибели морских животных в Авачинской бухте Тихого океана у берегов Камчатки стало известно в конце сентября. Тогда же за помощью к медикам с жалобами на состояние органов зрения обратились 16 местных дайверов. В пробах воды ученые не нашли критического превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ. Ученые позднее сообщили, что причиной произошедшего стало цветение жгутиковой водоросли карения.