Опрос: почти 80% работодателей не выделяют сотрудникам премии к 23 февраля и 8 Марта

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Сотрудники почти 80% компаний в России не получают премии ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню. Только 14% работодателей предусматривают такие меры поощрения, говорится в результатах опроса Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Порядка 7% опрошенных затруднились ответить, предусмотрены ли в их компаниях премии к этим праздникам. Как сообщает Superjob, в прошлом году только 10% работодателей выделяли сотрудникам премии к 23 февраля и 8 Марта.

Отмечается, что малый бизнес чаще выделяет сотрудникам премии (18% компаний выделяют премии к 23 февраля и 21% - к 8 Марта), а компании с численностью от 100 до 1 тыс. человек чаще готовят подарки (46% и 49% компаний готовят подарки к 23 февраля и 8 Марта соответственно).

"На премии особенно щедры компании сферы IT и телекоммуникаций: каждый четвертый работодатель поощрит мужчин и женщин к праздникам. А в сферах производства, строительства и логистики персонал чаще радуют подарками: к 23 февраля презенты готовит каждая вторая транспортная компания, 47% промышленных и 45% строительных организаций, к 8 Марта - 50%, 51% и 56% соответственно", - отмечают в Superjob.

Опрос проводился в 184 городах во всех регионах России с 1 по 12 февраля среди 1 тыс. менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб предприятий и организаций, ответственных за подбор персонала.