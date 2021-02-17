Московские библиотеки проведут онлайн-марафон "Отцы и дети"

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Онлайн-марафон "Отцы и дети" 17 и 18 февраля пройдет в столичных библиотеках. Мероприятие посвящено Дню защитника Отечества, сообщается на сайте мэра Москвы.

"Библиотеки столичного департамента культуры специально ко Дню защитника Отечества организуют онлайн-марафон "Отцы и дети". В нем примут участие не только авторы военной прозы и поэзии, но и потомки маршалов Советского Союза. На виртуальных встречах они вспомнят подвиги героев Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Прямые трансляции будут вести из "Библиотеки издательств" - читального зала в медиацентре парка "Зарядье", открывшегося в ноябре 2020 года. Расписание встреч, а также ссылки на трансляции опубликованы на портале "Онлайн.Библиогород".

"Предварительная регистрация для просмотра эфиров не потребуется. Первая онлайн-встреча состоится 17 февраля в 11:00. Дмитрий Епишинин, генерал-лейтенант службы внешней разведки в отставке, публицист, член Союза писателей России, расскажет о создании поэтического офицерского клуба "20/12" и о том, как поэзия стала частью его жизни", - говорится в сообщении.

Второй день марафона откроет беседа с заместителем президента Фонда памяти полководцев Победы Алексеем Говоровым, внуком Маршала Советского Союза Леонида Говорова. Эфир состоится 18 февраля в 11:00.