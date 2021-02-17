Правительство Новой Зеландии смягчит санитарные ограничения в Окленде

СИДНЕЙ, 17 февраля. /ТАСС/. Власти Новой Зеландии смягчат санитарные ограничения, действующие в крупнейшем городе страны Окленде, с 18 февраля. Об этом сообщила глава новозеландского правительства Джасинда Ардерн в ходе выступления перед журналистами в Веллингтоне в среду.

По словам премьер-министра, уровень угрозы в Окленде будет снижен, несмотря на выявленные накануне случаи распространения коронавируса в сообществе. "Кабинет министров принял решение о понижении уровня угрозы [национальной безопасности и здоровью] в Окленде до второго в полночь среды. Остальная часть страны перейдет на минимальный, первый уровень", - сказала Ардерн, уточнив, что эти решения будут еще раз пересмотрены правительством в понедельник, 22 февраля.

Глава правительства отметила, что данные министерства здравоохранения "свидетельствуют, что широко распространенной вспышки удалось избежать, и была лишь небольшая цепочка передачи коронавируса", что свидетельствует о быстрой и правильной реакции государственной системы здравоохранения на обнаружение вируса в сообществе.

С 18 февраля жителям города разрешат свободно покидать свои дома и вернуться к работе и учебе, однако число участников публичных мероприятий будет ограничено 100 гостями. Использование маски останется обязательным в общественном транспорте, а предприятия общественного питания начнут работать в обычном режиме, с учетом лимита числа посетителей. Границы города будут открыты для въезда и выезда.

Также Ардерн призвала население страны не терять бдительность и быть готовым к тому, что вспышки инфекции могут быть снова зафиксированы на территории Новой Зеландии.

Пандемия в Новой Зеландии

В феврале 2020 года Новая Зеландия приняла систему из четырех уровней угрозы безопасности и здоровью нации из-за распространения коронавируса. Первый уровень предполагает пограничные ограничения, отслеживание контактов заразившихся и запрет массовых мероприятий. Второй уровень - ужесточение пограничных мер до полного закрытия границ и требование о соблюдении социальной дистанции.

На третьем уровне власти ограничивают путешествия по стране, закрывают часть учебных учреждений, все места сбора людей и отменяют любые публичные мероприятия. Четвертый, максимальный уровень угрозы означает, что люди должны оставаться дома, все учебные учреждения закрыты, как и все предприятия и организации, кроме выполняющих жизненно необходимые функции; вводятся жесткие ограничения и запреты на путешествия.

Согласно данным Министерства здравоохранения Новой Зеландии, в данный момент на территории зарегистрированы 49 человек с активной формой заболевания, вызванного коронавирусом. Общее число инфицированных в стране достигло 2 340, выздоровели 2 265 пациентов. С 28 февраля, когда в Новой Зеландии был зарегистрирован первый случай инфицирования, от вызванных коронавирусом осложнений умерли 26 человек.