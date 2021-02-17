В Москве за 10 месяцев заготовили 10 тонн плазмы с антителами к коронавирусу

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Московские доноры сдали 10 тонн плазмы с антителами к коронавирусу с апреля 2020 года. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Уже 10 месяцев Москва заготавливает плазму для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией: за этот период в хранилище поступило уже 10 тонн. Это стало возможным благодаря москвичам, выздоровевшим от новой инфекции, - донорами стали уже более 13 тыс. человек", - приводятся в сообщении слова пресс-службы комплекса социального развития Москвы.

Переливание плазмы - это потенциально эффективный метод лечения коронавирусной инфекции. Его начали применять в московских больницах в апреле прошлого года. Осенью клинический комитет по COVID-19 утвердил единый стандарт в подходе к стационарному лечению больных коронавирусной инфекцией. Плазма применяется при лечении средней и тяжелой формы коронавирусной инфекции у пациентов, которые находятся в стационарах.

"Донорами плазмы могут стать люди, выздоровевшие после COVID-19, в возрасте от 18 до 55 лет (вес донора должен составлять более 50 килограммов). За сдачу плазмы с антителами COVID-19 мэром Москвы установлено вознаграждение - пять тыс. рублей. Доноры также получают компенсацию на питание в размере 1 212 рублей", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы стать донором, можно обратиться на горячую линию по телефону: +7 (495) 870-45-16. Она работает ежедневно с 09:00 до 19:00.