В Петербурге более 1,1 тыс. машин чистят улицы после снегопада

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Более 1,1 тыс. уборочных машин вышли на улицы Санкт-Петербурга для борьбы с последствиями снегопада. За сутки в городе выпало более 10 см снега, сообщили в пресс-службе губернатора администрации города в среду.

"Дороги и тротуары города Санкт-Петербурга чистят 1 136 единиц техники и 341 работник ручного труда, - говорится в сообщении. - В итоге за сутки высота выпавших осадков составила более 10 см".

Отмечается, что снегопад в Петербурге начался в ночь на вторник и шел в течение суток. Всего с начала снегопада с учетом сил и средств управляющих компаний, садово-парковых и дорожных предприятий улицы, скверы, бульвары, тротуары и дворы города убирали от снега более 2 700 единиц техники, более 8 400 работников ручного труда и более тысячи единиц малой механизации. Управляющими компаниями города на дорогах было использовано 400 тонн противогололедных материалов. Свыше 1,4 тыс. кровельщиков в светлое время суток очистили более тысячи крыш.

В пресс-службе добавили, что контроль за качеством уборки дорог и садов, скверов и бульваров городского значения в круглосуточном осуществляет Центр комплексного благоустройства. Мониторинг уборки дворов ведется с помощью видеокамер системы "Безопасный город". Также уборку в городе контролируют мобильные группы жилищного комитета города, сотрудники администраций районов.

По данным синоптиков Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в настоящее время температура воздуха в Петербурге составляет около 13 градусов мороза. Местами идет небольшой сне. Ночью столбик термометра в городе опустится до минус 25 градусов. На дорогах гололедица.