Более 35 тыс. штрафов за отсутствие масок в транспорте Москвы выписали после 27 января

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Более 35 тыс. пассажиров московского транспорта были оштрафованы за нарушение масочно-перчаточного режима после отмены обязательной "удаленки" для сотрудников. Всего с начала действия данного режима за 9 месяцев были оштрафованы 270 тыс. человек, сообщил ТАСС в среду руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.

С 27 января мэр Москвы Сергей Собянин отменил требование по переводу на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников столичных компаний, а также запрет на ночную работу клубов и заведений общепита. Вместе с тем, использование масок и перчаток в общественных местах, в том числе городском транспорте, по-прежнему обязательно.

"После 27 января чуть более 35 тыс. пассажиров московского транспорта были оштрафованы за нарушение масочно-перчаточного режима. Всего с 12 мая 2020 зафиксировано порядка 270 тыс. нарушений", - сказал Султанов.



​​​​​​По результатам мониторинга и проверок контролерами ГКУ "Организатор перевозок" 99% пассажиров московского метро носили маски после снятия части ограничений 27 января. Перчатки горожане надевали реже - порядка 77% пассажиров, в январе эта цифра достигала 80%. Отсутствие перчаток зачастую является основной причиной оформления штрафа, отметил Султанов.

"Мы благодарим тех, кто соблюдает требования и проявляет уважение к другим пассажирам. А также призываем вас помнить о безопасности: не забывайте носить маски и перчатки в транспорте и других общественных местах", - заключил Султанов.

Ношение масок и перчаток стало с 12 мая 2020 года обязательным в общественных местах Москвы, в том числе столичном транспорте, с целью предотвращения распространения инфекции COVID-19. Транспортный комплекс ежедневно проводит дезинфекцию всего пассажирского транспорта и инфраструктуры. Кроме того, в транспорте продолжает действовать масочный режим, поэтому контролеры имеют право не пустить пассажира без маски и перчаток и выписать штраф.