{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Брюссель выделит €225 млн на исследования мутаций коронавируса и разработку тестов

По информации Financial Times, средства на данную программу поступят из фонда научных исследований ЕС Horizon Europe

ЛОНДОН, 17 февраля. /ТАСС/. Евросоюз выделит €150 млн ($181,9 млн) на собственную программу исследования мутаций коронавируса. Об этом сообщает в среду газета Financial Times со ссылкой на экспертов, знакомых с деталями плана.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Средства на данную программу поступят, по сведениям издания, из фонда научных исследований ЕС Horizon Europe. Кроме того, по меньшей мере €75 млн ($90,9 млн) будут выделены на разработку специализированных тестов для выявления новых мутаций коронавируса.

Цель программы - способствовать скорейшему выявлению новых штаммов коронавируса и оперативной адаптации к ним используемых в Европе вакцин. Предполагается также создание структуры, позволяющей патентообладателям конфиденциально делиться интеллектуальной собственностью с партнерами для разработки более эффективных препаратов. Для реализации этих задач будут объединены усилия лабораторий членов ЕС, а также ряда других стран, в том числе Швейцарии и Израиля.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее признала в Европарламенте, что Брюссель недооценил сложности, связанные с процессом вакцинации против коронавируса. ЕС был, по ее словам, слишком оптимистичным в отношении массового производства вакцин и сосредоточился на разработке препаратов, однако уделил недостаточное внимание проблемам, связанным с массовым производством.

В январе и феврале ЕС столкнулся с острой нехваткой вакцин, выпускаемых всеми тремя сертифицированными на данный момент западными компаниями: Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Проблему они объяснили недостатком производственных мощностей. В результате в первом квартале ЕС намерен получить только 106 млн доз препаратов. Стабилизация поставок ожидается во втором квартале, когда Брюссель планирует выйти на оговоренные в предзаказах 300 млн доз вакцин за три месяца. 12 февраля глава Еврокомиссии заявила, что к концу сентября должны быть привиты от коронавируса 70% взрослого населения Евросоюза.

Теги
Фон дер Ляйен, УрсулаПандемия COVID-19
В Москве проводят более 100 проверок действий правоохранителей на несогласованных акциях
Уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева заявила, что по информации СМИ и обращениям граждан, задерживались и случайные люди, оказавшиеся в районе проведения акции, среди них были и несовершеннолетние
Читать полностью