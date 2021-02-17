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Владельцам 13 сгоревших торговых точек на рынке Волгограда предоставят новые места

Предприниматели, торговые павильоны которых сгорели 16 февраля, будут работать на льготных условиях, сообщили в пресс-службе мэрии города

ВОЛГОГРАД, 17 февраля. /ТАСС/. Предприниматели, чьи торговые павильоны сгорели во время пожара на рынке Волгограда во вторник, получат новые места для работы на льготных условиях, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии города в среду.

По данным ГУ МЧС по Волгоградской области, на рынке на улице Качинцев в 13:44 мск во вторник загорелись торговые павильоны на площади 2 тыс. кв. м. Пожарные эвакуировали 150 человек, полностью пожар потушили в 18:05 мск. Одна женщина в результате пожара погибла, еще три человека пострадали.

"Владельцам 13 сгоревших во время пожара на рынке торговых точек будут предоставлены новые места на рынке на льготных условиях. Оперативный штаб предпринимает необходимые меры для возобновления работы рынка уже к 19 февраля", - сказали в мэрии.

В следственном управлении СК РФ по региону и областной прокуратуре проводят проверки по факту пожара. Местные власти организовали оперативный штаб для определения ущерба.

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