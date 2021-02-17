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Более 5 тыс. человек задержали в Москве на несогласованных акциях 23 января и после

Уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева отметила, что среди задержанных достаточное количество несовершеннолетних

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Порядка 5 тыс. человек были задержаны в Москве на несогласованных акциях 23 января и в последующие дни, сообщила в среду уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева на онлайн-заседании Мосгордумы.

"Согласно данным Главного управления МВД России по Москве, в период проведения несогласованных акций 23 января, 31 [января], 2 февраля, в последующие дни было задержано порядка 5 тыс. человек, в том числе достаточное количество несовершеннолетних", - сказала Потяева.

Она уточнила, что после этих акций получила 90 обращений.

 

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Россия
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