Более 5 тыс. человек задержали в Москве на несогласованных акциях 23 января и после

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Порядка 5 тыс. человек были задержаны в Москве на несогласованных акциях 23 января и в последующие дни, сообщила в среду уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева на онлайн-заседании Мосгордумы.

"Согласно данным Главного управления МВД России по Москве, в период проведения несогласованных акций 23 января, 31 [января], 2 февраля, в последующие дни было задержано порядка 5 тыс. человек, в том числе достаточное количество несовершеннолетних", - сказала Потяева.

Она уточнила, что после этих акций получила 90 обращений.