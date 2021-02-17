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Кахи Кавсадзе, у которого диагностировали пневмонию, пошел на поправку

В то же время актер остается в реанимационном отделении

ТБИЛИСИ, 17 февраля. /ТАСС/. Народный артист Грузии Кахи Кавсадзе, которого пять дней назад госпитализировали с двусторонней пневмонией, пошел на поправку. Об этом в среду ТАСС сообщил Леван Ратиани - директор Первой университетской клиники Тбилиси, в которой актер проходит лечение.

"У нас уже положительная динамика. Господин Кахи идет на поправку, однако все равно остается в реанимационном отделении", - сказал Ратиани.

85-летний Кавсадзе попал в клинику во второй раз за последние несколько месяцев. В первый раз в конце ноября 2020 года он был госпитализирован с коронавирусом, однако вскоре выздоровел.

Кавсадзе родился в июне 1935 года. С 1959 года он является актером театра Руставели. В 1981 году ему присвоили звание народного артиста Грузинской ССР. За свою карьеру Кавсадзе снялся в таких известных советских фильмах, как "Белое солнце пустыни", "Мелодии верийского квартала", "Древо желаний", "Покаяние" и других.

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