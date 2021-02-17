В Москве проводят более 100 проверок действий правоохранителей на несогласованных акциях

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Полиция проводит более 100 проверок по фактам получения гражданами телесных повреждений в результате действий правоохранительных органов на несогласованных акциях в Москве в конце января - начале февраля. Об этом заявила в среду уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева.

"По сведениям, предоставленным Главным управлением МВД России по Москве, по фактам полученных телесных повреждений гражданами, по их утверждению, в результате действий сотрудников органов внутренних дел, проводятся свыше 100 проверок, результаты которых для рассмотрения и принятия решений в соответствии с процессуальным законодательством направляются в Главное следственное управления Следственного комитета России по Москве", - сказала Потяева на онлайн-заседании Мосгордумы.

"По информации СМИ и обращениям граждан, в ходе акции задерживались и случайные люди, оказавшиеся в районе проведения акции, среди них были и несовершеннолетние", - заявила она.

По ее словам, в Москве зафиксировано более 15 случаев, когда сотрудники правоохранительных органов пострадали, выполняя задачи по обеспечению правопорядка на несогласованных акциях.