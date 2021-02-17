Совфед одобрил закон о порядке аккредитации представительств иностранных юрлиц

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, направленный на совершенствование процедуры аккредитации на территории РФ филиалов и представительств иностранных юридических лиц. Документ был инициирован правительством РФ.

Закон сокращает с 25 до 15 рабочих дней срок аккредитации филиала, представительства иностранного юрлица, за исключением представительств авиакомпаний в сфере гражданской авиации. Предусматривается, что за такую аккредитацию уплачивается госпошлина в соответствии с законодательством о налогах и сборах (в настоящее время 120 тыс. руб.).

Вводится процедура приостановления аккредитации в случае, если иностранным юрлицом не представлены необходимые документы либо они не соответствуют форматам или требованиям к их оформлению, на срок до устранения причин, послуживших основанием для приостановления, но не более чем на 15 рабочих дней. Если в этот срок недостатки не будут устранены, принимается решение об отказе в аккредитации.

"Необходимость введения процедуры приостановления аккредитации обусловлена тем, что основной причиной отказов в аккредитации является установленное в законе основание: не представлены необходимые для аккредитации документы, представленные документы не соответствуют утвержденным в установленном порядке формам, форматам или требованиям к их оформлению, которые чаще всего носят технический характер. Указанное обстоятельство влечет обжалование иностранными юридическими лицами вынесенных аккредитующим органом отказов в аккредитации. Учитывая, что такие нарушения легко устранимы, предлагается ввести процедуру приостановления аккредитации в указанной части с условием устранения нарушения и вынесением отказа в аккредитации в случае его неустранения", - говорится в пояснительной записке к документу.

В перечень оснований для отказа в аккредитации включается назначение руководителем филиала или представительства физлица, в отношении которого имеется вступившее в силу постановление по делу об административном правонарушении. Речь идет о ситуации, когда руководителю назначено административное наказание в виде дисквалификации, а срок ее не истек. Также устанавливается запрет на аккредитацию нового филиала или представительства иностранного юрлица, имеющего задолженность перед бюджетной системой РФ в размере более 3 тыс. рублей.

Закон вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.