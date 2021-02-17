Avito и "Юла" констатируют бурный рост запросов на покупку инвайтов в Clubhouse

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Российские интернет-площадки объявлений Avito и "Юла" наблюдают высокий спрос на приглашения (инвайты) в набирающую популярность соцсеть Clubhouse, однако говорить о том, что они носят мошеннический характер, преждевременно. Об этом ТАСС сообщили в компаниях.

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Как рассказали в Avito, за последнее несколько дней число объявлений с предложением инвайтов в Clubhouse на площадке действительно выросло. Среди них были явно спекулятивные предложения, причем проверить подлинность товара не представляется возможным, в связи с чем Avito решила запретить продажу приглашений.

"Мы приняли решение запретить продажу инвайтов, чтобы защитить наших пользователей от возможного мошенничества. Процесс удаления займет некоторое время, технически все объявления исчезнут с платформы с 09:00 17 февраля", - сообщили в компании.

В "Юле" видят бурный рост поисковых запросов инвайтов в Clubhouse, однако пока никаких жалоб на мошенничество в службу поддержки платформы не поступало. "Нейронные сети, которые "Юла" использует в модерации, анализируют поведение пользователей на сервисе по множеству параметров и просто не дают потенциальным мошенникам пользоваться "Юлой", - заверили в компании.

Clubhouse - социальная сеть, в которой все общение происходит в голосовых чатах ("комнатах"), а пользоваться приложением можно только по специальным приглашениям и только на iOS.​​​​​​